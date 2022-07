TPHCM giám sát các cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ

Trước đó từ ngày 23.7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng.

Từ 1.1 đến ngày 23.7.2022, WHO đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả 6 khu vực của WHO. Ở khu vực châu Á, các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh.