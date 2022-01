TPHCM dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký quyết định về việc dừng hoạt động của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. Thời gian tạm dừng hoạt động với đơn vị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan có lực lượng tham gia hoạt động tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 rút lực lượng làm nhiệm vụ về cơ quan, đơn vị.