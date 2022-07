TPHCM đứng đầu cả nước về số tài xế "ma men" bị xử lý

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đáng chú ý là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất chiếm tới 29,6%. Thời gian phát hiện các tài xế "ma men" nhiều nhất từ 18h-22h.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, một số địa phương có kết quả xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn cao, đứng đầu cả nước là TPHCM (với 4.260 trường hợp), thứ hai là Hà Nội (1.616 trường hợp), lần lượt tiếp theo là Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh...

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông này kết thúc vào 20/9, tuy nhiên tại hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhấn mạnh, sau cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra xử lý như thời gian cao điểm, các doanh nghiệp, chủ xe không nên có tư tưởng "chờ thời" đợi hết cao điểm thì hoạt động trở lại.