TPHCM dự tính thu hơn 25.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Trong những tháng cuối năm, TPHCM dự kiến thu từ 22 dự án bất động sản là 25.483 tỷ đồng. Trong đó, dự án dự kiến có mức thu lớn nhất là Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) với 16.000 tỷ đồng. Tiếp đến là khu đất 14,8 ha phường An Phú (TP. Thủ Đức) của Công ty CP Bất động sản Nguyên Phương, dự kiến cần thu 3.500 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của TPHCM) về các dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trong quý IV năm nay. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, việc này nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách năm 2024 cho TPHCM từ các khu đất dự kiến thu tiền sử dụng đất. Số tiền dự kiến thu từ 22 dự án là 25.483 tỷ đồng. Trong đó, dự án dự kiến có mức thu lớn nhất là Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) với 16.000 tỷ đồng, ước lượng theo chứng thư thẩm định giá. Tiếp đến là khu đất 14,8 ha phường An Phú (TP. Thủ Đức) của Công ty CP Bất động sản Nguyên Phương, dự kiến cần thu 3.500 tỷ đồng. Ngoài ra còn có Công ty TNHH Bất động sản N.T.N Trung Thủy với khu đất 230 Nguyễn Trãi (quận 1), dự kiến thu hơn 3.286 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy với dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (quận 8), dự kiến thu hơn 729 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh với khu đất phường Tân Hưng (quận 7), dự kiến thu 623 tỷ đồng. Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn với khu đất số 52/1 đường 400 (phường Tân Phú, quận 9) cũng cần nộp hơn 316 tỷ đồng… Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn TPHCM ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tiền thu sử dụng đất của TPHCM trong 9 tháng qua chỉ khoảng 5.900 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều dự án tại TPHCM không thể đóng tiền sử dụng đất để tiếp tục triển khai việc cấp phép xây dựng hay làm sổ hồng cho người mua nhà vì vướng công tác thẩm định giá đất. Việc này cũng khiến nguồn thu ngân sách TPHCM bị giảm. Theo thống kê của Cục Thuế TPHCM, có 8.808 hồ sơ thuế tồn đọng phát sinh từ ngày 1-27/8, gồm 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản, 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…), 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Hôm qua 16/10, Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TPHCM đã có báo cáo thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2020-QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn. Theo đó, Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất TPHCM thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM tại tờ trình số 10487, ý kiến của tổ giúp việc Hội đồng và dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2020. Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM căn cứ quy định của pháp luật hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Theo Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TPHCM, tại các tờ trình trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng dữ liệu giá đất nông nghiệp tính bồi thường trên địa bàn để đề xuất giá đất nông nghiệp là chưa phản ánh đầy đủ giá đất nông nghiệp thuần túy cho hoạt động trồng trọt, sản xuất. Đến nay, tại tờ trình số 10487, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trên cơ sở giá đất nông nghiệp quy định tại quyết định số 02/2020 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) theo quyết định số 56/2023 nhằm đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp là phù hợp. “Điều này cũng không ảnh hưởng đến trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì khi đó người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường để tính bồi thường”, đại diện Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM nói. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao theo hướng giữ nguyên như mức thu hiện hành là phù hợp. Dự kiến vào tuần sau, TPHCM sẽ công bố bảng giá đất điều chỉnh. Điều này giúp TPHCM có những triển vọng, phát triển tốt hơn để có nguồn thu ngân sách đảm bảo theo dự toán. Duy Quang