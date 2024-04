TPHCM đón mưa giải nhiệt đúng ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C (cao nhất tại Đồng Phú - Bình Phước 40 độ C). Các tỉnh miền Tây Nam bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt từ 35-37 độ C (nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Vĩnh Long là 37,7 độ C).

Dự báo trong 48 giờ tới, nắng nóng tại Nam bộ có khả năng thu hẹp và giảm cường độ. Đến khoảng ngày 20- 21/4 nắng nóng khả năng gia tăng trở lại.