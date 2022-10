TPHCM: Dịch chồng dịch, riêng sốt xuất huyết thêm 3 ca tử vong

Trong tuần 42 (từ ngày 10.10.2022 đến 16.10.2022), TPHCM ghi nhận thêm 1.999 ca bệnh SXH, giảm 23,4% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 35,1% và ngoại trú giảm 13,1%. Đồng thời, cũng ghi nhận báo cáo 03 trường hợp tử vong do SXH tại quận Bình Tân, TP. Thủ Đức. Tổng số ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp, tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tuần 42, toàn thành phố ghi nhận 113 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 76 phường, xã thuộc 18/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; tăng 05 ổ dịch mới so với tuần 41.