TPHCM đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2, Cục Y tế dự phòng nói gì?

Cụ thể, theo ông Vĩnh Châu, nếu được phê duyệt thì việc nuôi cấy virus SARS-CoV-2, đánh giá miễn dịch cộng đồng tốt hơn. Hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có một phòng an toàn sinh học cấp III. Phòng này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế, được Bộ Y tế xác nhận an toàn vận hành hằng năm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đề xuất trong cuộc họp với Bộ Y tế mới đây. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

“Khi nuôi cấy virus SARS-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch cộng đồng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mới đây nhất, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TP.HCM (98% có kháng thể ngừa COVID-19) chủ yếu là dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng một số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa. Để đảm bảo phản ứng trung hòa phải có virus sống trộn với huyết thanh. Nếu như kháng thể trong huyết thanh đủ bảo vệ thì sẽ ức chế virus”, ông Vĩnh Châu cho biết thêm.