TPHCM: Đại úy CSGT cứu cô gái bỏ lại đôi dép định nhảy cầu tự tử

Theo đó, chiều 21/12, Đại úy Thái Hoàng Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, quận 12. Khi đến cầu Bình Phước 1 (phường An Phú Đông, quận 12), Đại úy Thành thấy một cô gái bỏ đôi dép lại và đang di chuyển tới lan can cầu, nhiều khả năng nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, Đại úy Thành dừng xe mô tô đặc chủng, chạy tới tiếp cận và kịp thời giữ được hai tay rồi kéo cô gái ra khỏi lan can cầu Bình Phước 1; đồng thời động viên, trấn an tinh thần để người này từ bỏ ý định tự tử.

Được đưa về trụ sở Công an phường An Phú Đông, cô gái khai tên T.T.Đ. (26 tuổi, quê Bạc Liêu) và do buồn chuyện tình cảm nên đã có suy nghĩ nhảy cầu tự tử.