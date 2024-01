TPHCM đã ghi nhận biến thể phụ JN.1 ở người mắc COVID-19, một số ca thở oxy

Như vậy, biến thể phụ JN.1 cũng đã xuất hiện tại TPHCM sau khi CDC Hoa Kỳ báo cáo đây là biến thể đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ trong tháng 12.2023. JN.1 được WHO phân loại là "biến thể đáng quan tâm" (variant of interest - VOI) từ ngày 18.12.2023 vì biến thể này đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Hiện nay, WHO đang theo dõi 05 biến thể cần quan tâm (VOI) gồm: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 và JN.1.

Với kết quả giám sát mới trong tháng 12.2023 thì ngoại trừ biến thể EG.5, các biến thể phụ cần quan tâm (VOI) khác đều đã phát hiện tại TPHCM.

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo cho HCDC theo dõi sát số trường hợp mắc COVID-19 nhập viện, số trường hợp nặng phải nhập khoa hồi sức cũng như tiếp tục giám sát các biến thể COVID-19. Đồng thời, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị các trường hợp COVID-19 cần nhập viện theo các tình huống giả định và kịch bản ứng phó.Trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp cận kề, giao lưu, đi lại sẽ tăng cao, nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Để phòng, chống COVID-19, ngành Y tế TPHCM khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện các biện pháp để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.