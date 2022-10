TPHCM cưỡng chế, dừng thủ tục với loạt doanh nghiệp cố tình 'né' thuế

Ngày 19/10, Cục Hải quan TPHCM cho biết, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia Công đã có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu.



Theo đó, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia Công quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều 131 Luật quản lý thuế đối với Công ty TNHH May mặc Thương mại Tín Đạt (Địa chỉ 100/9-100/11 đường số 9, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) để thi hành quyết định ấn định thuế số 253; 254; 255; 256/QĐ-AĐT/GC ngày 28/7/2009 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công.

Nhiều doanh nghiệp xuất - nhập khẩu bị dừng thủ tục vì không thực hiện quy định về thuế.



Về lý do bị cưỡng chế, Công ty TNHH May mặc Thương mại Tín Đạt không chấp hành nộp thuế theo quyết định số 253; 254;255;256/QĐ-AĐT/GC ngày 28/7/2009 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công số tiền gần 1,2 tỷ đồng.



Cùng ngày, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Gia Công cũng đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hoang (địa chỉ 50/5E Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM). Lý do cưỡng chế: Công ty không chấp hành nộp thuế theo quyết định ấn định thuế số 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296/QĐ-AĐT/GC ngày 25/8/2009 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công với số tiền bị cưỡng chế gần 1,8 tỷ đồng.



Ngoài ra, Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công cũng đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đối với Công ty TNHH Thương mại Sản Xuất Thiên Thành (Địa chỉ số 11 Trương Đình Hội, phường 16, Quận 8, TPHCM); Doanh nghiệp Tư nhân Phương Lý (Địa chỉ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM); Công ty TNHH May Hoàng Trí (Địa chỉ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM).