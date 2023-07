TPHCM có hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 khi đang thiếu chỉ tiêu?

Theo ông Quốc, không đậu THPT công lập, các em học sinh còn rất nhiều hướng học khác như THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng nghề với trên 50.000 chỉ tiêu.

Với điểm xét tuyển là tổng ba bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất ở nguyện vọng 1 là 25,5, thí sinh cần đạt trung bình mỗi môn 8,5 điểm mới trúng tuyển.

Tuy vậy, trong 108 trường vẫn có tới 38 trường THPT có mức điểm chuẩn dưới 15 điểm (chiếm tỉ lệ hơn 1/3). Thí sinh chỉ cần dưới 5 điểm/môn có thể vào lớp 10 công lập.

Đặc biệt, 7/37 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 10,5 điểm, tức hơn 3 điểm/môn. Các trường lấy mức này, gồm THPT Trung Lập, Đa Phước, An Nhơn Tây, Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An. So với năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của 7 trường không thay đổi.