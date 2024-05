TPHCM chưa phát hiện tác nhân virus EV71 gây ca bệnh tay chân miệng nặng

Về tình hình chung của 20 tỉnh phía Nam, theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM, tổng số ca mắc trong 19 tuần đầu năm 2024 là 13.495 ca, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 55% so với trung bình cùng kỳ 5 năm trước; số ca mắc những tuần gần đây của khu vực cũng đang gia tăng so với những tuần trước đó và đã có 1 ca tử vong.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TPHCM, cho đến hiện nay hệ thống giám sát tác nhân gây dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) chưa phát hiện virus EV71 – tác nhân thường gây ra những đợt dịch lớn với nhiều ca bệnh nặng.