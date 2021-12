TPHCM chi trả 6.000 tỷ cho người rút bảo hiểm một lần trong năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM chiều 6/12, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết, theo các số liệu, số hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn có xu hướng tăng thời gian gần đây.

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm Xã hội thành phố đã giải quyết hơn 95.000 hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần với hơn 6.000 tỷ đồng. Qua phân tích, Sở LĐ-TB&XH đã xác định được một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.