TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng chăn dắt, lợi dụng trẻ em

Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các đơn vị xác minh, xử lý nghiêm về hình ảnh phản ánh tình trạng trẻ em phải quỳ úp mặt xin tiền trong khi các đối tượng chăn dắt thì ngồi chỗ mát đếm tiền. Ngày 15/10, Văn phòng UBND TPHCM có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, về việc xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em xin ăn trên địa bàn. Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan cùng các địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết tình trạng chăn dắt trẻ em đi xin tiền. Kết quả thực hiện cần báo cáo lại với UBND TPHCM. TPHCM tổ chức thu dung, đưa người lang thang, xin ăn trở về địa phương hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội (Ảnh: Hữu Khoa). Chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp lực lượng công an cùng đơn vị, tổ chức liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát địa bàn. Các đối tượng có hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em để trục lợi cần được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Theo Văn phòng UBND TPHCM, trước đó, cơ quan báo chí đã phản ánh nhiều thông tin, hình ảnh về việc trẻ em xin ăn bị chăn dắt, điều hành từ xa. Những hình ảnh phản ánh tình trạng trẻ em phải quỳ úp mặt xin tiền tại giao lộ, ngã tư đông người, khu vực giáp ranh quận Bình Tân, quận Tân Phú và làm việc từ 10 đến 13h mỗi ngày; các đối tượng chăn dắt thì ngồi chỗ mát đếm tiền. Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quyết định của UBND TPHCM về quy định cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố, Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, các tổ công tác đã thực hiện gần 58.000 lượt kiểm tra, tuần tra, phát hiện và xử lý 4.356 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn. Căn cứ vào quy chế xử lý của thành phố, cơ quan chức năng đã sàng lọc và giao về cho gia đình, địa phương quản lý đối với 507 trường hợp đã xác định rõ nơi cư trú hiện tại; lập hồ sơ đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội 2.353 trường hợp. Công an Thành phố đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội 220 trường hợp người có quốc tịch nước ngoài lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố. Sau đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xác minh, bàn giao những người này về cho nước sở tại.