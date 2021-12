TPHCM chỉ đạo thu hồi dự án rộng gần 9.000 m2 cạnh Hồ Con Rùa

Your browser does not support the audio element.

Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra đối với dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại số 1 Công trường Quốc tế, số 7 Phạm Ngọc Thạch, số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc địa bàn quận 3. Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Quảng trường Quốc tế làm chủ đầu tư.

Thanh tra thành phố xác định, dự án trên được UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định hình thức thuê đất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đã có sai phạm, thiếu sót.