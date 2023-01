TPHCM bất ngờ mưa xối xả tối mùng 3 Tết

Trong các ngày từ 20 đến 24/1 (29 đến mùng 3 Tết), thời tiết Nam Bộ và TPHCM có mây thay đổi và mưa vài nơi, ban ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất 20-23 độ C. Phía Bắc miền Đông duy trì nhiệt độ 18-20 độ C, một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.

Từ ngày 25-26/11 (mùng 4 đến mùng 5 Tết), thời tiết có mây thay đổi, không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, thấp nhất 20-22 độ C. Một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.

Huy Thịnh