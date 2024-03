TPHCM bất ngờ mát mẻ từ sáng đến chiều giữa mùa nắng nóng

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết hôm nay mát mẻ do rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, do đó trời nhiều mây.

Theo ông Quyết, nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua đo được tại sân bay Tân Sơn Nhất là 34 độ C, thấp nhất là 26 độ C.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông; còn miền Tây có nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ trong ngày ở miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, các tỉnh miền Tây 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.