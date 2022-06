TPHCM: 3 phường chi sai 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19

Chính quyền các địa phương gặp khó trong công tác thu hồi bởi một số người dân được chi chưa đúng quy định đã rời khỏi địa phương hoặc tử vong.

Ngoài ra, các phường chưa chi kịp thời hỗ trợ cho 243 người lao động tự do với tổng số tiền hơn 364 triệu đồng. Theo quy định, người dân nhận khoản hỗ trợ này theo 2 đợt, mỗi đợt 1,5 triệu đồng, tuy nhiên, các phường lập danh sách thiếu 1 đợt hoặc chi thiếu 1 đợt cho đối tượng nhận hỗ trợ.

Thanh tra quận 12 cũng xác định, UBND phường Tân Thới Nhất chưa kịp thời lập danh sách hỗ trợ cho hơn 9.800 hộ dân đang sinh sống trong nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu phong tỏa; chưa kịp thời lập danh sách đối với hơn 1.600 trường hợp là lao động tự do; lập danh sách chưa đúng ngành nghề, thu nhập đối với 218 lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ; chi thiếu tiền hỗ trợ cho 111 người lao động tự do.