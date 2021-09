TP. Thái Nguyên: “Đất vàng” bỏ hoang cả thập kỷ, còn bỏ hoang đến bao giờ?

Nhà Đầu tư hạn chế năng lực tài chính

Theo hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel, dự án được thực hiện tại tổ 25, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư Đài Bắc TNKS làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 254 tỷ đồng trên diện tích đất 8288m2. Tiến độ thực hiện dự án được triển khai từ quý I năm 2010, thời gian hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng là quý IV năm 2011.

"Đất vàng" tại trung tâm TP. Thái Nguyên bị bỏ hoang hơn 1 thập kỷ qua.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian dài thi công nhưng toàn bộ dự án vẫn là một bãi đất bị bỏ hoang?. Từ thực tiễn đó, ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc kiểm tra một số dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel.

Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra kết luận ngày 25/9/2017 chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế tại dự án, Cụ thể: Dự án chậm tiến độ, chưa đi vào sử dụng trên 5 năm so với Giấy chứng nhận đầu tư; Chậm so với thời điểm giao đất tại thực địa (ngày 7/7/2014) dự án chậm tiến độ trên 26 tháng; Nhà đầu tư chưa lập hồ sơ kê khai quyết toán tiền thuê đất theo quy định. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do “Nhà đầu tư hạn chế về tài chính, chưa tích cực thực hiện dự án. Tại kết luận, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án để kịp thời tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh giải pháp xử lý; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Thái Nguyên chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai để xảy ra những tồn tại nêu trên.