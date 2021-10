TP.Phú Quốc: Bắt 17 đối tượng vụ truy sát từ mâu thuẫn mua bán đất rừng

Nhật gọi điện cho nhóm Lương Minh Chiến, gồm: Chiến, Đoàn Quốc Thái, Lê Hoàng Phi, Dương Hoài Phong, Lương Vũ Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Trịnh Văn Sang, Nguyễn Văn Đậy, Lê Phú Trí và một số đối tượng khác đến tiếp ứng. Nhóm Chiến đến gặp nhóm Nhật đang đứng cầm hung khí sẵn. Nhật ra hiệu cho đồng bọn chia hung khí cho nhóm Chiến.

Các đối tượng trên hò hét, kéo đến khu vực nhóm Ngàn tạm trú. Hai bên dùng gạch, đá chọi qua lại. Sau đó, nhóm Ngàn phục kích chém Bảo một nhát vào lưng, còn Phúc và Hùng bị đâm trọng thương, nằm gục trên đường. Nhật bảo đồng bọn rút lui. T. và L. đưa Phúc đi bệnh viện, còn Hùng được chở đến Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đâm thủng phổi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 khiên đỡ đạn, 4 áo giáp, 16 tuýp sắt nhọn, 1 búa, 10 dao tự chế, 9 rựa... Xét thấy mức độ nguy hiểm, tính chất côn đồ, hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân trong khu vực, nhất là thời điểm TP.Phú Quốc đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP.Phú Quốc báo cáo nhanh vụ việc cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nắm. Song song đó, Công an TP.Phú Quốc huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau 48 giờ truy xét, Công an TP.Phú Quốc đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng (nhóm Nhật có 9 đối tượng, nhóm Ngàn có 8 đối tượng) và vận động 14 đối tượng khác ra đầu thú. Công an TP.Phú Quốc đang kêu gọi thêm một số đối tượng khác liên quan hiện đang bỏ trốn, ra trình diện để được hưởng khoan hồng.