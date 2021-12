TP Huế yêu cầu một xã trả lại dân tiền thu mua kit test tầm soát Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa yêu cầu UBND xã Hải Dương báo cáo sự việc và trả lại số tiền đã thu của các hộ dân ở xã này (200.000 đồng/hộ) để mua bộ kit test nhanh tầm soát dịch bệnh Covid-19 (test nhanh Covid-19).

Cụ thể, xã Hải Dương khi triển khai test nhanh Covid-19 đã thu tiền mua kit test nhanh từ người dân. Xã đã triển khai mua kit test nhanh Covid-19 về từng thôn với một mức chung 200.000 đồng/hộ.