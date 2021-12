TP Hội An "nói không" với thịt chó, mèo.

Việc ký thỏa thuận giữa TP Hội An và tổ chức FOUR PAWS được thực hiện vào sáng nay (10/12) nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn bệnh dịch bùng phát. Thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm 2021 và kéo dài trong 2 năm.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết Hội An là thành phố di sản, có bề dày lịch sử, văn hóa và là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa trong lẫn ngoài nước.

Vì vậy, dự án xây dựng Hội An thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do tổ chức FOUR PAWS hỗ trợ thực hiện là hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch của Hội An.