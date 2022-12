TP.HCM: Xử lý phản ánh vi phạm y tế không được quá 72 giờ

Thông tin phản ánh cấp độ 3: Các phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra Sở Y tế cần xử lý khẩn và cần có sự phân công phối hợp của Công an TP.HCM, phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức; UBND phường, xã; công an phường, xã thuộc địa bàn TP.HCM, bao gồm các sai phạm có liên quan đến yếu tố nước ngoài, có liên quan đến an ninh, trật tự của địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh cố ý chẩn đoán thêm bệnh để thu tiền của người bệnh và đang giữ người bệnh.

Thông tin liên quan đến cơ sở khám, chữa bệnh có “vẽ bệnh moi tiền người bệnh” qua đường dây nóng dành riêng số 0989.401.155 hoặc qua số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế 0967.771.010.

Với 5 bước thực hiện, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu, thời gian tối đa xử lý thông tin, thông tin vi phạm và công khai kết quả giải quyết thông tin phản ánh không quá 24 giờ kể từ khi nhận thông tin cấp độ 1, không quá 48 giờ với thông tin cấp độ 2 và không quá 72 giờ với thông tin cấp độ 3.