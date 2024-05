TP.HCM xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, ngay sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký nguyện vọng (17h ngày 12/5), Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ rà soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh với những trường còn điều kiện cơ sở vật chất, phòng học mà thực tế có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn chỉ tiêu được giao.

Ông Nam cũng cho biết, năm nay, số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS là 114.601 em (tăng 2.602 học sinh so với năm học trước).

Căn cứ vào thực tế, Sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 115 trường THPT công lập là 71.820 chỉ tiêu - tăng 800 chỉ tiêu so với báo cáo trước đó do tính thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập chiếm 63% so với số lượng học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS.