TP.HCM xem xét cấp giấy chứng nhận cho F0 tự điều trị khỏi bệnh

Gia đình có 5 người là F0 chưa khai báo



Gia đình anh L.T.N., sinh năm 1992, cư trú ở phường 14, quận 8, TP.HCM. Anh cho biết, giữa tháng 8 vừa qua, lần lượt 5 người trong gia đình anh, gồm: bố, mẹ, anh N., anh trai và em gái anh N. có biểu hiện sốt, mất khứu giác, vị giác. Họ liên hệ với y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm nCoV nhưng không được.



“Trước đó, nhiều người trong hẻm nhà tôi có biểu hiện bệnh, liên hệ với Trạm Y tế phường 14 để họ xuống xét nghiệm và hỗ trợ y tế nhưng không được. Đến lượt gia đình tôi gọi điện cũng không ai nghe máy, khi có người nghe thì họ hẹn sẽ xuống nhưng không thấy đâu cả. Có thể lúc đó, lực lượng y tế địa phương đã quá tải”, anh N. chia sẻ.



Anh N. cho biết, gia đình anh mua que test nhanh về tự làm xét nghiệm thì 5 người có kết quả dương tính. “May trong nhà có vợ tôi và 3 đứa trẻ dưới 5 tuổi không nhiễm bệnh”, anh N. cho biết.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân TP.HCM. Ảnh: Trương Thanh Tùng.

Gia đình anh N. tự mua thuốc hạ sốt, vitamin về uống. “Cả 5 người trong gia đình tôi cùng sốt 2 ngày. Sau đó, các triệu chứng bệnh không còn nữa. Do đã khỏi bệnh, gia đình tôi cũng không thông báo với y tế địa phương”, anh N. chia sẻ.



Vừa qua, anh N. biết thông tin người được tiêm 2 mũi vắc xin và F0 đã khỏi bệnh sẽ được cấp thẻ xanh Covid-19. Em gái anh có gọi lên Trạm Y tế phường 14 xin cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh có nhận được trả lời: hiện chưa có công văn hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế về việc này nên chưa có phương án xử lý.



Anh N. và những người trong gia đình thắc mắc, nếu không có giấy chứng nhận khỏi bệnh thì làm thế nào được cấp thẻ xanh Covid-19. “Tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ về việc đi tiêm vắc xin. Bác sĩ khuyến cáo, nếu tiêm vắc xin khi mình là F0 đã có kháng thể sẽ phí thuốc, có khi lại gặp phản ứng ngược”, anh N. lo lắng.



Vừa qua, gia đình anh được tổ trưởng cung cấp giấy kê khai họ tên, thường trú, ngày khỏi bệnh, nơi điều trị gửi cho phường. Do không điều trị ở bệnh viện, anh N. chỉ ghi ngày nhiễm bệnh và khỏi bệnh. “Những người trong gia đình tôi đều là lao động tự do. Khi TP hết giãn cách, ai cũng phải đi làm, vì vậy, chúng tôi cần phải có giấy đi đường và giấy F0 khỏi bệnh”, anh N. nói.



Cũng vì không liên hệ được với y tế địa phương để báo mình là F0 và được hỗ trợ y tế, chị T.Đ. đã cách ly tại nhà khi có kết quả test nhanh dương tính. Chị khỏi bệnh sau 7 ngày tự điều trị. Tuy nhiên, điều chị lo lắng là không được cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh thì không được cấp thẻ xanh Covid-19 để có thể đi làm khi TP hết giãn cách.