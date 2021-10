TP.HCM: Vì sao học sinh ở xã đảo Thạnh An chưa thể đến trường như dự kiến?

Ngày 10/10, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, học sinh xã đảo Thạnh An có thể được đến trường nhưng lùi lại 1, 2 ngày so với mốc thời gian dự kiến ngày 11/10. Do dạy học trực tiếp trở lại là việc quan trọng nên huyện phải chờ ý kiến chấp thuận từ UBND TP.HCM.

Hiệu trưởng hai Trường Tiểu học Thạnh An và THCS -THPT Thạnh An cho hay, các phương án cho học sinh đi học trực tiếp đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước. Trường hợp học sinh chưa thể đến lớp vào ngày 11/10, trường vẫn triển khai dạy học trực tuyến bình thường.