TP.HCM vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên, giá vé 7.000 đồng/lượt

So với xe buýt truyền thống, xe buýt điện được trang bị nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, tự động kiểm soát hành vi người lái... Hành khách ngồi trên xe buýt điện được cung cấp WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí.

Trước đó, xe buýt điện đã được triển khai tại TP Hà Nội từ đầu tháng 12/2021 và tại Phú Quốc xe buýt điện được triển khai để phục vụ khách hàng ở các khu du lịch.

MAI THÚY