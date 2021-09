TP HCM trở lại cuộc sống bình thường mới, Tóc Tiên liền tung hit

Your browser does not support the video tag.

Theo chỉ thị mới, từ 0 giờ ngày 1/10, TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch" của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19.

Thông tin này khiến người dân rất là vui vì có thể dần dần bước vào cuộc sống bình thường mới, các nghệ sĩ cũng thế. Và một trong những ca sĩ đầu tiên biểu hiện sự phấn khích này của mình chính là Tóc Tiên.