TP.HCM triển khai ứng dụng đăng ký đăng kiểm trên điện thoại

Một tháng qua, Công an trên cả nước đã làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh. Riêng Công an TP.HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.