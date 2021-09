TP.HCM tiếp tục triển khai tiêm vaccine Pfizer cho người dân

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm tại TP HCM đến ngày 27/9 là 9.777.840 (tăng 152.032 mũi vaccine so với ngày 26/09/2021), trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718 (tăng 8.605 mũi vaccine so với ngày 26/09/2021), mũi 2 là 2.953.122 (tăng 143.427 mũi vaccine so với ngày 26/9/2021), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.122.667.



Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế SKĐS - Nội dung tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo nguồn tin từ Bộ Y tế, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

