Về lộ trình mở lại kênh phân phối truyền thống tại TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, kế hoạch của thành phố là sau ngày 30/9 sẽ mở lại nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).

TP.HCM tiếp tục tìm cách mở lại chợ truyền thống, tăng điểm bán. Ảnh: TTXVN

TP.HCM cũng đã ban hành Bộ Tiêu chí hoạt động chợ đầu mối, chợ truyền thống an toàn theo lộ trình ban đầu là 10% rồi tiến dần lên 20%, 30%, 50%... với điều kiện là tất cả thương nhân và nhân viên lao động tham gia làm việc, buôn bán tại chợ được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và bảo đảm đáp ứng tất cả tiêu chí đánh giá trong Bộ Tiêu chí hoạt động an toàn chợ đầu mối do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM ban hành.

Vì vậy, căn cứ vào điều kiện thực tế trên địa bàn mà các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ xây dựng lộ trình mở lại kênh phân phối truyền thống. Việc khôi phục kênh phân phối truyền thống nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm hàng hóa, thực phẩm dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại thị trường nội địa.

Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, UBND TP.HCM đã ban hành bộ tiêu chí mở cửa lại các chợ. Sở Công Thương đã triển khai đến các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tổ chức lại chợ truyền thống.