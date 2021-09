TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9

Thứ đến, công tác giãn cách thực hiện nghiêm, tỷ lệ vùng đỏ, cam thu hẹp khá rõ, vùng xanh mở rộng hơn. TP đang tiến hành vẽ lại bản đồ vùng xanh.



Tỷ lệ ca dương tính giảm rõ rệt qua các đợt xét nghiệm, vùng xanh càng mở rộng.



Các địa phương Cần Giờ, Củ Chi, quận 7 đạt được cơ bản kiểm soát dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế, 5 địa phương khác cũng tiệm cận kết quả rất tốt.



Dự kiến 15/9, thêm một số địa phương công bố kết quả tích cực.



Bên cạnh đó, công tác quản lý thu dung, điều trị F0 cải thiện đáng kể. Việc quản lý F0 tại nhà được đánh giá cao, phù hợp với tình hình của TP.HCM.



F0 được phân loại, tư vấn và được tiếp cận thuốc, y tế sớm nên việc chăm sóc F0 tại nhà rất hiệu quả.



Năng lực các tầng điều trị đã làm tốt hơn, đạt được kết quả là ghi nhận tín hiệu số ca cấp cứu giảm, tử vong giảm đi…là chỉ số cho thấy đạt được kết quả, dần tiến tới kiểm soát được các chỉ tiêu.



Tiêm vắc xin đến nay đạt trên 6,5 triệu mũi 1, là tỷ lệ đáng mừng, mũi hai trên 1,3 triệu (chưa kể hôm nay), đạt 19%.



Việc bao phủ vắc xin là điều kiện quan trọng khôi phục lại cuộc sống mới, mở rộng hoạt động kinh tế sau này.



Từng thời điểm, từng địa bàn tùy diễn biến đã mở các hoạt động, ví dụ mở các siêu thị tại xã, phường gắn với shipper hoạt động.



Việc cung ứng hàng hóa ngày càng tăng đáng kể, dịch vụ ăn uống mang về cũng được mở và bắt đầu đáp ứng được cho bà con.



Tuy nhiên, theo ông Mãi, so với các tiêu chí của Bộ Y tế, TP chưa đạt được đủ. Chính vì vậy, để đảm bảo kết quả tốt hơn, từng bước nới lỏng, hài hòa công cuộc chống dịch và mở cửa…TP quyết định tiếp tục giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 dự kiến đến cuối tháng 9.



Một số địa bàn có kết quả tốt như Cần Giờ, Củ Chi, quận 7, Phú Nhuận, Nhà Bè theo tinh thần 16-, 15+ để đảm bảo kết quả bền vững.



Mở rộng thí điểm một số dịch vụ an toàn



Về những việc thời gian tới, ông Mãi thông tin cụ thể. Thứ nhất, TP đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, vì bao phủ rộng tiêm vắc xin là điều kiện mở cửa an toàn.



Thứ hai, tập trung củng cố năng lực y tế, nhất là tuyến cơ sở, các trạm y tế cố định, lưu động… đầu tư quan tâm hơn y tế công cộng, tư nhân.



Song song đó, TP nâng cao khả năng điều trị tại các tầng… để đủ sức giải quyết vấn đề dịch bệnh phát sinh.



Thứ ba, chuẩn bị kỹ kế hoạch phục hồi kinh tế từ tháng 9 trở đi.



Thứ tư, TP sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, để kế hoạch vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi kinh tế được hoàn thiện hơn, đáp ứng các điều kiện và tình hình có dịch.



Cuối cùng, TP tiếp tục mở rộng thí điểm một số dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân và DN, ví dụ sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm; các dịch vụ giao hàng, vận tải, tài chính, ngân hàng, dịch vụ công ích.



Tuy nhiên, thí điểm mở rộng phải tuyệt đối an toàn, tinh thần là bảo đảm sức khỏe cho người dân là cao nhất.



Xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch



Ông Mãi cho biết thêm, dịch còn diễn biến dài, phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch. Do đó, sinh hoạt và các hoạt động cũng phải diễn ra trong bối cảnh có dịch.



Do vậy, phải hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi kinh tế.

Đường phố TP.HCM trước giờ siết chặt giãn cách hồi tháng 8. Ảnh: Thanh Tùng

TP phải chuẩn bị các điều kiện an toàn, tiếp cận với góc độ có các chỉ số đo lường, ví dụ khả năng chống chịu và hệ thống y tế và theo dõi tỷ lệ nhiễm để xác định F0, sớm tiếp cận, điều trị, ngăn ngừa sự lây lan.



Ngành y tế sẽ theo dõi, đo lường và cập nhật thường xuyên. Và chuyện nới lỏng hay giãn cách cũng phụ thuộc vào việc theo dõi hàng ngày này.



Việc sinh hoạt của người dân, dựa trên các bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực an toàn, hoạt động an toàn, như: người an toàn, hoạt động an toàn và một trong những thành phần của bộ tiêu chí là thẻ xanh Covid-19.



Dựa vào điều kiện tiêm chủng, hay xét nghiệm và các tiêu chí khác như 5K, 3T… để có sự điều chỉnh.



Sự an toàn cũng được đánh giá theo địa bàn, khi có tiến triển tích cực thì mở rộng hoạt động, còn ngược lại sẽ có điều chỉnh giữa giãn cách và sinh hoạt.



“Chúng tôi dựa theo tiêu chí an toàn để mở”- ông Mãi khẳng định.



Cũng theo ông Mãi, ở các địa phương cơ bản kiểm soát khi mở hoạt động có sự di chuyển qua lại, làm sao bảo đảm an toàn… thì cũng dựa vào các tiêu chí, có cơ chế, công cụ giám sát.



Ông Mãi cũng cho rằng, để sống trong điều kiện có dịch, người dân nên chuẩn bị cho mình tâm thế tự bảo vệ bản thân mình, ngoài những việc mà TP đang triển khai.



Tính toán gói hỗ trợ an sinh mới



Về chăm lo an sinh, ông Mãi thông tin, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. Như Thủ tướng nói "ai ở đâu ở đó thì phải đáp ứng an sinh cho người dân". Đây là mục tiêu và mệnh lệnh mà TP phải thực hiện tốt.