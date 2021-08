TP.HCM tiếp tục bổ sung nhóm người được ra đường từ 23/8

Với các phương tiện vận tải hàng hóa (gồm tài xế và 1 phụ xế) được ngành giao thông vận tải cấp thẻ QR Code, lực lượng chức năng không kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.

Công an TP.HCM là đơn vị được giao in và ký cấp giấy, hoặc ủy quyền cho Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), công an địa phương các cấp ký. Các đơn vị nêu trên phải cung cấp số lượng và danh sách về Công an TP.HCM trước 21h ngày 23/8.

Khi chưa có giấy đi đường nêu trên, đến 0h ngày 25/8, Công an TP.HCM vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại 2 công văn đã ban hành (Công văn 2800 và 2796 ngày 21/8).