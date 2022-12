TP.HCM: Tỉ lệ sử dụng thu phí ETC tăng cao sau gần 5 tháng triển khai

Theo đó, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, tổng số lượt ô tô lưu thông qua 03 trạm thu phí An Sương - An Lạc, Xa lộ Hà Nội, câu Phú Mỹ là 15.446.775 lượt; trong đó, số lượng xe sử dụng thu phí tự động không dừng (ETC) là 13.134.155 lượt (đạt 85%), số lượng xe thu phí một dừng (MTC) là 2.312.620 lượt (chiếm 15%).

Về tình hình dán thẻ định danh sử dụng dịch vụ ETC, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, số lượng xe ô tô dán thẻ định danh trên địa bàn Thành phố của Công ty TNHH Thu phí không dừng VETC là 378.597 xe; Công ty CP giao thông sổ Việt Nam VDTC là 206.106 xe. Tổng cộng đã dán thẻ 584.703 xe, chiếm 85,5% tổng số xe ô tô (tăng 25,7% so với trước thời điểm 01 tháng 8 năm 2022).

Tỉ lệ thu phí ETC hiện nay tăng cao so với thời điểm trước khi triển khai, cụ thể: trạm An Sương - An Lạc đạt 80% (tăng 26%), trạm Xa lộ Hà Nội đạt 90% (tăng 23%), trạm cầu Phú Mỹ đạt 87% (tăng 22%).