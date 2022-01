TP.HCM 'thúc' nhà đầu tư dự án BOT khẩn trương lắp làn thu phí không dừng

Hồi đầu tháng 12/2021, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có văn bản gửi UBND TP.HCM về đề nghị đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn TP.

Theo Tổng Cục đường bộ Việt Nam thì TP.HCM có 3 trạm chưa lắp đủ số làn thu phí ETC. Tổng số làn còn phải đầu tư lắp đặt hệ thống ETC là 18 làn.

Trong đó, Trạm An Sương - An Lạc có 25 làn nhưng còn có 4 làn chưa lắp ETC. Trạm cầu Phú Mỹ có 14 làn nhưng còn 6 làn chưa lắp. Trạm Xa lộ Hà Nội có 16 làn, thì 8 làn chưa lắp đặt.