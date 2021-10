TP.HCM sẽ triển khai sàn thương mại điện tử du lịch

Theo lãnh đạo TP.HCM, hoạt động phục hồi du lịch phải luôn luôn đảm bảo nguyên tắc “An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”; để tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn.

Trước mắt, các địa phương chủ động rà soát, tổ chức lại các điểm tham quan, các tuyến phố, các cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống... theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo chất lượng và lấy sự hài lòng của du khách làm tiêu chí hoàn thiện.