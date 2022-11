TP.HCM: sẽ tăng cường kiểm tra việc kinh doanh tại các cây xăng dầu

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn; phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát các đơn vị kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phối hợp với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có phương án phù hợp trong phân luồng, điều tiết người mua hàng để đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống nguy cơ cháy nổ tại khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM triển khai đến các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Kịp thời hỗ trợ các doanh ngiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong tiếp cận nguồn vốn vay; trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động các giải pháp duy trì nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, có giải pháp phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.