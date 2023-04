TP.HCM sắp kết thúc đợt cao điểm nắng nóng nhất năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất đo được trong lều khí tượng tại nhiều nơi dao động 35-38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

TP Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận mức nhiệt 38,7 độ C, Trị An (Đồng Nai) 37,7 độ C, Đồng Xoài (Bình Phước) 37,8 độ C. Độ ẩm thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Biên Hòa với 35,6%.