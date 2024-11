TP. HCM: quản lý thị trường ‘truy quét’ hàng giả kinh doanh tại chợ Bến Thành, trên mạng xã hội

Chiều tối ngày 31/10, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. HCM tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh tại chợ Bến Thành - một trong những khu mua sắm và điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại TP. HCM. Ngay khi có tin kiểm tra của lực lượng chức năng, toàn bộ các cửa hàng bán đồng hồ tại Saigon Square cũng đã đóng cửa, thu dọn để tránh sự kiểm tra của lực lượng QLTT. Theo đó, chiều tối ngày 31/10, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường) phối hợp với Cục QLTT TP. HCM đột xuất tiến hành kiểm tra các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại chợ Bến Thành, thuộc phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 6 cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng như LV, Dior, Gucci, Chanel, Philippe, Rolex, Omega, Rayban, Prada,… Ngay khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các cửa hàng khác tại Trung tâm Thương mại Saigon Square tại địa chỉ số 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM cũng nhanh chóng đóng sập cửa để trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Tại 6 cơ sở bị tiến hành kiểm tra trong Chợ Bến Thành, lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Kế hoạch Cục QLTT TP. HCM sẽ tập trung đấu tranh, phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và gian lận thương mại tại các địa bàn nổi cộm, trung tâm thương mại khu vực Quận 1 từ nay đến hết cao điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2025. Đối tượng là các tổ chức, cá nhân kinh doanh giày dép, quần áo, thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ kiện trang sức, đồng hồ mỹ phẩm, túi, ví, thiết bị điện tử, dụng cụ, đồ dùng thể thao, mũ bảo hiểm, dược phẩm, dược liệu và các loại hàng hoá thường xuyên bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các địa bàn nổi cộm, trung tâm thương mại khu vực Quận 1. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, lực lượng Quản lý thị trường tấn công vào những tụ điểm nóng trong kinh doanh hàng hóa tại khu vực TP. HCM. Trước đó, trong các năm 2022, 2023, lực lượng QLTT liên tục tiếp hành kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm tại nhiều tuyến phố, cửa hàng kinh doanh cũng như các Trung tâm mua sắm tại TP. HCM. Điển hình, từ ngày 1/11/2022, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Saigon Square có địa chỉ số 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM. Cũng trong tháng 10 năm 2024, Đội QLTT số 18 thuộc Cục QLTT TP. HCM đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, được chào bán trên các trang mạng xã hội. Xử phạt số tiền gần 350 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 210 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 60 triệu đồng trên địa bàn huyện Hóc Môn. Thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 18 đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng các trang mạng xã hội để chào bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, ngày 01- 02/10/2024, Đội QLTT số 18 phát hiện việc giới thiệu, chào bán vàng trang sức trên mạng xã hội của DNTN Kinh doanh vàng và cầm đồ K. H. tại xã Bà Điểm và Công ty TNHH Kinh doanh vàng K.B.N. tại thị trấn Hóc Môn. Đội đã phối hợp Công an kinh tế huyện Hóc Môn, công an xã Bà Điểm, thị trấn Hóc Môn kiểm tra 02 doanh nghiệp nêu trên. Quá trình kiểm tra, Đội tạm giữ 04 sản phẩm vàng trang sức có tổng trị giá trên 100 triệu đồng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. HCM đã ra quyết định xử phạt số tiền 200 triệu đồng đối với 02 doanh nghiệp nêu trên. Cũng trong ngày 02/10/2024, Đội QLTT số 18 phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn tiến hành kiểm tra Điểm kinh doanh, chứa trữ hàng hóa tại xã Đông Thạnh do ông T. H. M. làm chủ nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra tạm giữ 11.590 cái đĩa đá cắt các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chào bán qua Zalo, trị giá 59.930.000 đồng. Tiếp tục rà soát việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trong thương mại điện tử, ngày 14/10/2024, Đội QLTT số 18 đã phát hiện Hộ kinh doanh N. T. K. kinh doanh thiết bị điện qua Zalo nên đã phối hợp Công an xã Nhị Bình kiểm tra và tạm giữ 9.300 sản phẩm chóa đèn, đuôi đèn và ổ cắm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 53.800.000 đồng. Ngoài ra, Đội QLTT số 18 đã phối hợp với Công an xã Bà Điểm kiểm tra Cửa hàng mắt kính 135 chào bán mắt kính thời trang qua TikTok, tạm giữ số mắt kính thời trang hiệu PORSCHE DESIGN, MONTBLANC có trị giá 23.650.000 đồng. Cục QLTT TP. HCM đã ra quyết định xử phạt với số tiền 35.000.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cửa hàng kinh doanh trên; phối hợp với Công an xã Nhị Bình kiểm tra Công ty S.G đang chào bán mỹ phẩm thông qua mạng xã hội Zalo, tạm giữ 200 chai mỹ phẩm dưỡng ẩm toàn thân, không rõ nguồn gốc, xuất xứ có trị giá 36.000.000 đồng. Cục QLTT TP. HCM đã ra quyết định xử phạt với số tiền 50.000.000 đồng đối với Công ty S.G. nêu trên. Theo Lãnh đạo Đội QLTT số 18, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh về thương mại điện tử trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật. Cũng theo Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, việc kiểm tra kiểm soát tiếp tục được lực lượng QLTT quan tâm, đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới, nhất là vào những tháng cuối năm 2024, dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025 nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.