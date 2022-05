TP.HCM phát hiện thêm 121 ổ dịch sốt xuất huyết mới trong 7 ngày

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố đã ghi nhận 10.052 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2021 (6.867 ca).



Đáng chú ý, 194 trường hợp trong số này đang diễn biến nặng do sốt xuất huyết. Con số này tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca).



Trong tuần qua, thành phố ghi nhận tới 1.402 trường hợp mắc bệnh, tăng 457 ca (48,4%) so với trung bình 4 tuần trước đó. Ngoài ra, HCDC cũng thông tin số ca sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú thời gian gần đây có xu hướng tăng.



Dù vậy, thành phố chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết qua đời vẫn dừng ở 7 trường hợp.

Bé trai mắc sốt xuất huyết độ nặng, được truyền dịch tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bích Huệ. Theo HCDC, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao ở hầu hết khu vực trên địa bàn, trừ quận 12 và Phú Nhuận. Một số địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng cao so với trung bình 4 tuần trước gồm: phường 7 (quận 8); xã Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A (Bình Chánh); phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân); xã Tân An Hội (Củ Chi) và phường Tây Thạnh (Tân Phú). Trong 7 ngày qua, toàn thành phố phát hiện thêm 121 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 71 phường, xã thuộc 15/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Số ổ dịch trong khoảng thời gian này cũng tăng 42 ổ mới so với tuần trước đó. Tổng cộng đến nay, TP.HCM ghi nhận 567 ổ dịch sốt xuất huyết. Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, thời gian gần đây mưa nhiều nên khuynh hướng bệnh sốt xuất huyết Dengue sẽ có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, những triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết Dengue khá tương đồng với với một số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúm. Đặc biệt, khởi phát của sốt xuất huyết Dengue có khi giống với bệnh cảnh Covid-19 nên dễ bỏ sót. "Trong bối cảnh hiện nay, tâm lý lo ngại đưa trẻ đi bệnh viện của nhiều phụ huynh dẫn đến nguy cơ trẻ bệnh sốt xuất huyết Dengue dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng", PGS Quang khuyến cáo. Chuyên gia đưa ra đặc điểm nhận biết bệnh sốt xuất huyết Dengue là người bệnh sốt cao liên tục 2-7 ngày kèm các dấu xuất huyết như chấm xuất huyết, chảy máu răng, máu mũi, vết bầm, xuất huyết âm đạo (trẻ gái ở tuổi dậy thì). Bệnh thường trở nặng vào ngày thứ 4 đến thứ 6 của bệnh với biểu hiện trụy tim mạch (tay chân lạnh, mạch nhẹ, khó bắt). Bệnh nhi thường ít kèm các triệu chứng hô hấp (ho, sổ mũi) và tiêu chảy. Bệnh sốt xuất huyết Dengue nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì hầu hết diễn tiến thuận lợi, ít có trường hợp tử vong. Do đó, phụ huynh không nên chủ quan hoặc tự mua thuốc điều trị bệnh cho trẻ để tránh bỏ sót bệnh.