TP. HCM: Những nơi nào sẽ bị tạm ngưng cấp nước vào Thứ Bảy, Chủ Nhật này

Quận Phú Nhuận: các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

Thành phố Thủ Đức: các phường: Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Đông, An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, An Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Phước Long B, Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu.

Các khu vực nước yếu:

Toàn bộ Quận 4.

Quận 3: các phường 12, 13, 14.