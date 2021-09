Ngày 14/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM - ký văn bản về việc mua bổ sung 200.000 túi thuốc điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà.



TP.HCM mua thêm 200.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Chủ tịch TP giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính chủ động chuẩn bị thêm 200.000 túi thuốc phục vụ điều trị F0 điều trị tại nhà.



Trước đó, ngày 31/8, Sở Y tế TP có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc cung ứng thuốc cho người mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 8/9, Sở Tài chính cũng có tờ trình gửi UBND TP với nội dung trên.



Theo Sở Y tế, số ca F0 dự kiến trong tháng 9 là 182.408 ca, tương ứng cần 182.408 túi thuốc (mỗi túi gồm 4 loại thuốc với số lượng đủ dùng cho 7 ngày); ước tính kinh phí mua gần 54 tỉ đồng (khoảng 295.000 đồng/túi thuốc).



Sở Y tế cũng cho biết, đã có văn bản giao Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện nhiệm vụ mua thuốc để điều trị F0 cách ly tại nhà.



Các túi thuốc điều trị F0 tại nhà bao gồm 3 gói: A, B, C. Gói A là những thuốc thông dụng để hạ sốt và nâng cao thể trạng, dùng trong 7 ngày, gồm: paracetamol (uống 1 viên khi sốt) và các loại vitamin tổng hợp hoặc vitamin C (uống 2 lần/ngày).



Gói B dùng trong 3 ngày, bao gồm các loại thuốc kháng viêm và kháng đông, các thuốc này chỉ được dùng khi F0 cảm thấy khó thở (nhịp thở nghỉ ngơi trên 20 lần/phút hoặc đo SpO2 dưới 95%) và dùng trong trường hợp chưa liên hệ được bác sĩ. Sau 3 ngày, phải có chỉ định của bác sĩ có nên dùng tiếp hay không.



Riêng gói C dùng trong 5 ngày, đây là thuốc kháng virus được chỉ định với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ, cần có cam kết khi sử dụng thuốc.



Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến ngày 13/9, thành phố có 99.402 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Trong đó có 64.460 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và các trường hợp cách ly sau xuất viện.



Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 25.386 người.