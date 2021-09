TP.HCM: Mở cửa du lịch, liệu có thúc đẩy giá trị bất động sản Cần Giờ?

Cần Giờ là một trong những khu vực phía Nam ghi nhận mức độ quan tâm cao của nhà đầu tư.

Theo thống kê của DKRA, Cần Giờ là điểm nóng tăng giá BĐS so với 4 huyện còn lại khi đất thổ cư tại một số trục đường lớn ghi nhận hồi tháng 3/2021 ở thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa được rao bán với giá 17 - 55 triệu đồng/m2. Thực tế, hồi tháng 3 vừa qua, giá đất tại Cần Giờ đã tăng tới 10 - 20% so với thời điểm trước Tết do thông tin quy hoạch dự án quy mô lớn.