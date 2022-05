TP.HCM: Mâu thuẫn trong quán nhậu, cầm dao đâm thủng bụng khách ngồi bàn kế bên

Theo Công an, khuya 5/5, anh Phan Quốc Cường (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 2 người khác đến nhậu tại quán ốc ở xã Vĩnh Lộc A. Trong lúc nhậu, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Linh ngồi bàn kế bên.

Ngày 6/5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai Lê Tấn Linh (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Trung Thành (16 tuổi, quê Hậu Giang); Ngô Thành Quân (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Nhật Hào (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra liên quan vụ án mạng xảy ra ở một quán nhậu tại xã Vĩnh Lộc A.

Nhóm của Linh sau đó cầm ghế, ly bia tấn công nhóm Cường. Riêng Linh cầm dao đâm thủng bụng Cường khiến nạn nhân gục xuống đường rồi tử vong. Sau khi gây án, Linh vứt dao và cùng đồng bọn bỏ trốn

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A vào cuộc điều tra, xác định Linh là nghi phạm đâm chết người. Cảnh sát sau đó tiếp xúc gia đình nghi phạm, khuyên Linh ra trình diện. Ba nghi phạm còn lại cũng bị cảnh sát bắt giữ.

“Chỉ trong vài giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ toàn bộ các nghi phạm liên quan vụ án mạng. Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kìm chế bản thân, tránh vướng vào vòng lao lý”, đại diện Công an huyện Bình Chánh nói.