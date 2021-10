16 phút trước Môi trường

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, trong đêm 15 và sáng 16-17/10, trên địa bàn Đắk Lắk có mưa to đến rất to kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.