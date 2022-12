TP.HCM lên kế hoạch phòng, chống viêm gan do vi rút giai đoạn 2022-2025

Theo kết quả mô hình ước tính gánh nặng bệnh tật do vi rút viêm gan B và C được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện năm 2017, Việt Nam ước tính có khoảng 7,8 triệu người nhiễm vi rút viêm gan B mãn tính và gần 1 triệu người nhiễm vi rút viêm gan C mãn tính.

Đây là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80.000 trường hợp xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan và khoảng 40.000 trường hợp tử vong hàng năm và có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Tại TP.HCM, giám sát dịch tễ học 810 mẫu cho thấy, tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B mạn tính là 9,3%, từng nhiễm vi rút viêm gan B là 54,5%. Đối với vi rút viêm gan C, tỉ lệ người bị mạn tính là 0,3% và đã từng nhiễm là 1,5%.

Riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 800 bệnh nhân khám các bệnh về gan, trong đó viêm gan vi rút B chiếm khoảng 60%, viêm gan vi rút C chiếm khoảng 14%.