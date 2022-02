TP.HCM kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng loạt dự án giao thông trọng điểm

Dự án xây dựng đường nối Trần quốc Hoàn (kinh phí 4.849 tỷ đồng) được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Sở GTVT cũng đã có báo cáo UBND TP kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án. Hiện nay, UBND TP đã có văn bản về việc bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án.

TP kiến nghị Thủ tướng cho phép thực hiện trước việc bàn giao mặt bằng khu đất khoảng 11,8ha đất quốc phòng với hình thức Bộ Quốc phòng chuyển giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án.

Dự án đường Vành đai 2 đoạn kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 (tổng mức đầu tư 2765 tỷ đồng theo hình thức BT). Dự án do Công ty cổ phần Vạn Phúc Bắc Ái làm nhà đầu tư, triển khai từ năm 2017 và đến tháng 3/2020 đã phải tạm dừng thi công. Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT.

Dự án Mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (tổng mức đầu tư hơn 4900 tỷ đồng) do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm nhà đầu tư theo hình thức BT.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% trục đường chính đoạn từ cầu Sài Gòn đến cuối nút giao Đại học Quốc Gia TP, nâng cấp, rải nhựa toàn bộ đoạn Dĩ An (Bình Dương) cho xe lưu thông; hoàn thành 93% trục đường song hành bên phải và 74% trục đường song hành bên trái. Khối lượng thi công còn lại chưa hoàn thành do vướng mặt bằng tại TP Thủ Đức, TP Dĩ An.

Ngoài ra, dự án này bị chồng ranh với một số dự án khác như Metro số 1, Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2, dự án tuyến ống truyền dẫn nước sạch D2400mm từ ngã tư Bình Thái - cầu Điện Biên Phủ).