TP.HCM kiểm tra khẩn tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân

Để triển khai kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025 và đề ra các giải pháp phát triển nhà ở xã hội – nhà lưu trú công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở.

Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng đề xuất thành lập tổ điều hành (do giám đốc sở làm tổ trưởng) và 4 tổ địa bàn (do các phó giám đốc sở làm tổ trưởng) với sự tham gia của các lượng lượng như quản lý đô thị, thanh tra xây dựng địa bàn, công an địa phương.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong thời gian tới, Thành phố sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ cho chủ nhà trọ cũng như người thuê để nâng cao chất lượng chỗ ở, góp phần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong giai đoạn “bình thường mới”.

Anh Phương – Hồ Văn