TP.HCM không hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

“Điểm thi vào lớp 10 năm 2020 là 50 điểm trong đó môn Văn, Toán nhân hệ số 2. Năm nay cả 3 môn tính theo hệ số 1, nhìn qua thấy thấp nhưng khi so sánh, mức điểm tương đương nhau. 9 trường THPT lấy điểm chuẩn 10,5 điểm, bình quân 3,5 điểm/môn. Năm 2020 cũng từng ấy trường, điểm chuẩn 16 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) tức là chỉ 3,2 điểm/ môn. Điểm cao nhất năm 2020 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 41 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) thì năm nay trường này cũng là điểm cao nhất 24,25 điểm”, ông Hiếu nói.

Năm 2021, TP.HCM tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển, còn năm 2020 là năm thi tuyển vào lớp 10 gần nhất. So sánh điểm giữa hai năm có thể thấy điểm trung bình của 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ khá tương đồng. Trong đó môn Văn giảm (từ 93% điểm trên trung bình xuống còn 89%) so với năm 2020. Tuy nhiên, môn Toán và Ngoại ngữ lại có điểm trên trung bình cao hơn so với 2020.