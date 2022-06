TP.HCM: Giả danh công an rồi cướp xe người đi đường

Ngày 2/6, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ, cùng 17 tuổi để điều tra, làm rõ việc giả danh công an, cướp tài sản.

Tối 28/5, anh C. (SN 2005) đang dừng xe để mua thuốc lá trên đường thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 thì bất ngờ bị 2 thanh niên chặn lại. Một người rút thẻ màu đỏ, xưng là “phòng chống tội phạm đang đi tuần”, yêu cầu kiểm tra hành chính với anh C. Sau đó hai người này yêu cầu anh C. lên xe về công an phường để giải quyết.

Thấy anh C. không nghi ngờ, Ngà "tịch thu" điện thoại đồng thời yêu cầu đưa tay về sau để còng số tám rồi chở đi. Vũ chạy theo sau.